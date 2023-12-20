الوزير بو حبيب خلال مشاركته في المنتدى العربي الروسي في مراكش - المغرب: نثمن أن تلعب الامم المتحدة دوراً فاعلاً في إنهاء هذه الحرب وتؤدّي المساعي المبذولة إلى وقف مستديم لإطلاق النار في غزة