عاجل
حزب الله: قصفنا مستعمرة كريات شمونة بصلية صواريخ كاتيوشا ردا على استهداف قرى ومنازل المدنيين ونؤكد عدم التهاون اطلاقاً بالمس بالمدنيين
حزب الله: قصفنا مستعمرة كريات شمونة بصلية صواريخ كاتيوشا ردا على استهداف قرى ومنازل المدنيين ونؤكد عدم التهاون اطلاقاً بالمس بالمدنيين
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
البث المباشر
البحث
بيروت
16
o
جبل لبنان
16
o
متن
18
o
كسروان
18
o
الشمال
17
o
الجنوب
18
o
البقاع
3
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023
15:09
ساعات أبل محظورة... والسبب مفاجئ!
14:51
القسام تنشر فيديو من العيار الثقيل "صنعنا بأيدينا ما نحصد به رؤوسكم"
11:49
بعد الأحداث الأخيرة... هذه فحوى رسالة من "ستاربكس" لموظفيها
2023-12-19
بالفيديو- رياح شديدة تحرّك طائرة متوقفة بمطار في الأرجنتين
2023-12-19
فيديو يوثق لحظة انفجار شمسي هائل
محليات
إستشهاد صاحب المنزل الذي تم إستهدافه بغارة إسرائيلية في بلدة مركبا الجنوبية
2023-12-20 | 13:49
A-
A+
إستشهاد صاحب المنزل الذي تم إستهدافه بغارة إسرائيلية في بلدة مركبا الجنوبية
مقالات ذات صلة
حزب الله ينعي الشهيد إبراهيم عبد الرضا رسلان "حسين" (صاحب المنزل الذي تم استهدافه في بلدة مركبا الجنوبية)
مراسل الجديد: فرق الإسعاف تهرع إلى مكان سقوط الصواريخ الإسرائيلية في بلدة مركبا الجنوبية
بالفيديو- المنزل الذي استهدفه العدو الاسرائيلي بعد ظهر اليوم في بلدة زبقين الجنوبية
إستشهاد صاحب المنزل الذي تم إستهدافه بغارة إسرائيلية في بلدة مركبا الجنوبية
محليات
المنزل
إستهدافه
بغارة
إسرائيلية
مركبا
الجنوبية
العودة الى الأعلى
حزب الله ينعى الشهيد حسن علي إبراهيم من بلدة بليدا
بالصور- الجيش يعلن دهم منازل مطلوبين في منطقتَي المرح ومرجحين - الهرمل وضبط كمية كبيرة من المخدرات والأسلحة
اقرأ ايضا في محليات
17:38
حزب الله: قصفنا مستعمرة كريات شمونة بصلية صواريخ كاتيوشا ردا على استهداف قرى ومنازل المدنيين ونؤكد عدم التهاون اطلاقاً بالمس بالمدنيين
17:38
حزب الله: قصفنا مستعمرة كريات شمونة بصلية صواريخ كاتيوشا ردا على استهداف قرى ومنازل المدنيين ونؤكد عدم التهاون اطلاقاً بالمس بالمدنيين
17:24
اطلاق صواريخ من جنوب لبنان باتجاه الأراضي المحتلة وانفجار صواريخ القبة الحديدية في أجواء البلدات الحدودية ويسمع صداه في البلدات المحيطة
17:24
اطلاق صواريخ من جنوب لبنان باتجاه الأراضي المحتلة وانفجار صواريخ القبة الحديدية في أجواء البلدات الحدودية ويسمع صداه في البلدات المحيطة
17:23
صفارات الإنذار تدوي في كريات شمونة والمستوطنات المحيطة
17:23
صفارات الإنذار تدوي في كريات شمونة والمستوطنات المحيطة
يحدث الآن
محليات
17:38
حزب الله: قصفنا مستعمرة كريات شمونة بصلية صواريخ كاتيوشا ردا على استهداف قرى ومنازل المدنيين ونؤكد عدم التهاون اطلاقاً بالمس بالمدنيين
محليات
17:24
اطلاق صواريخ من جنوب لبنان باتجاه الأراضي المحتلة وانفجار صواريخ القبة الحديدية في أجواء البلدات الحدودية ويسمع صداه في البلدات المحيطة
محليات
17:23
صفارات الإنذار تدوي في كريات شمونة والمستوطنات المحيطة
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
2023-09-25
مراسل الجديد : إرجاء جلسة إعادة محاكمة موقوفي أحداث خلدة امام محكمة التمييز العسكرية بسبب تغيب احد المحامين عن الجلسة
2023-12-11
الهلال الأحمر الفلسطيني: طائرات الاحتلال شنت فجر اليوم غارات عنيفة في محيط مستشفى الأمل في محافظة خانيونس
2023-12-13
غسان سركيس وخطيبته واعترافات ضيوف آخرين مع ريتا حرب بعد قليل على الجديد
2023-12-19
وزير الاعلام في حكومة تصريف الاعمال زياد مكاري يتلو مقررات الجلسة الوزارية
14:01
دوري زغيب ووالدته على كرسي الإعتراف وعشاء يجمع ريتا حرب بعائلة النائب السابق هادي حبيش.. "إعترافات مع ريتا" بعد قليل على الجديد
05:51
جورج بوشيكيان : بوضعنا نحن بألف خير و"بلّشنا نطلع من الأزمة"
بالفيديو
بالفيديو
13:11
مناطق لبنانية ترتدي حلة عيد الميلاد... والجديد تواكب المشهد والأجواء مباشرة
12:58
مقدمة النشرة المسائية 20-12-2023
12:56
النشرة الجوية 20-12-2023
08:39
قاسم هاشم : مسار الصراع مع "إسرائيل" يأخذنا إلى مكان آخر
2023-12-19
رندلى قديح تروي تجربتها مع الزواج المدني بعد الطلاق مفروض ما بقى نحكي بالأديان ونتقبل بعض-
2023-12-19
ضيف رابعة الزيات يتحدث عن الزواج المدني ليس هناك نص يمنعه.. و حسن شقير يتدخل انا ما بآمن بالطوائف-
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
فن
06:21
طلاق تيم حسن ووفاء الكيلاني وتفاصيل ما حدث الى العلن
فن
06:21
طلاق تيم حسن ووفاء الكيلاني وتفاصيل ما حدث الى العلن
محليات
13:15
بالفيديو من مركبا - فرق الإسعاف تعمل على رفع الأنقاض بعد الغارة التي استهدفت منزلاً في البلدة المذكورة
محليات
13:15
بالفيديو من مركبا - فرق الإسعاف تعمل على رفع الأنقاض بعد الغارة التي استهدفت منزلاً في البلدة المذكورة
محليات
12:52
مراسل الجديد: فرق الإسعاف تهرع إلى مكان سقوط الصواريخ الإسرائيلية في بلدة مركبا الجنوبية
محليات
12:52
مراسل الجديد: فرق الإسعاف تهرع إلى مكان سقوط الصواريخ الإسرائيلية في بلدة مركبا الجنوبية
منوعات
11:49
بعد الأحداث الأخيرة... هذه فحوى رسالة من "ستاربكس" لموظفيها
منوعات
11:49
بعد الأحداث الأخيرة... هذه فحوى رسالة من "ستاربكس" لموظفيها
محليات
13:49
إستشهاد صاحب المنزل الذي تم إستهدافه بغارة إسرائيلية في بلدة مركبا الجنوبية
محليات
13:49
إستشهاد صاحب المنزل الذي تم إستهدافه بغارة إسرائيلية في بلدة مركبا الجنوبية
عربي و دولي
13:37
هيئة البث الإسرائيلية: الصفقة المقدمة من إسرائيل تنص على تمديد أيام الهدنة والإفراج عن معتقلين خطيرين
عربي و دولي
13:37
هيئة البث الإسرائيلية: الصفقة المقدمة من إسرائيل تنص على تمديد أيام الهدنة والإفراج عن معتقلين خطيرين
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023