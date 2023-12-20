حزب الله: قصفنا مستعمرة كريات شمونة بصلية صواريخ كاتيوشا ردا على استهداف قرى ومنازل المدنيين ونؤكد عدم التهاون اطلاقاً بالمس بالمدنيين

حزب الله: اطلقنا صلية صواريخ على قرية الخالصة المحتلة "المسماة مستعمرة كريات ‏شمونة" ردًا على استهداف العدو لمراسم ‏التشييع في بلدة عيتا الشعب وأيّ مسّ بالمدنيين سيُقابل بالمثل