مراسلة الجديد: غارة جوية إستهدفت منزلاً مأهولاً في مارون الراس ما أدى الى إستشهاد الزوجة وقد تم نقلها الى مستشفى صلاح غندور وإصابة الزوج الذي تم نقله الى مستشفى بنت جبيل للمعالجة