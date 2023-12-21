الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
البث المباشر
البحث
بيروت
21
o
جبل لبنان
21
o
متن
22
o
كسروان
22
o
الشمال
22
o
الجنوب
20
o
البقاع
13
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023
02:18
أمطار غزيرة وبرق ورعد.. اليكم حال الطقس في الأيام المقبلة
01:43
عطلٌ في منصّة "إكس" يُربِك العالم
15:09
ساعات أبل محظورة... والسبب مفاجئ!
14:51
القسام تنشر فيديو من العيار الثقيل "صنعنا بأيدينا ما نحصد به رؤوسكم"
11:49
بعد الأحداث الأخيرة... هذه فحوى رسالة من "ستاربكس" لموظفيها
محليات
مراسلة الجديد: غارة جوية إستهدفت منزلاً مأهولاً في مارون الراس ما أدى الى إستشهاد الزوجة وقد تم نقلها الى مستشفى صلاح غندور وإصابة الزوج الذي تم نقله الى مستشفى بنت جبيل للمعالجة
2023-12-21 | 01:12
A-
A+
مراسلة الجديد: غارة جوية إستهدفت منزلاً مأهولاً في مارون الراس ما أدى الى إستشهاد الزوجة وقد تم نقلها الى مستشفى صلاح غندور وإصابة الزوج الذي تم نقله الى مستشفى بنت جبيل للمعالجة
مقالات ذات صلة
مراسلة الجديد: إستشهاد إمرأة وإصابة زوجها بغارة إستهدفت مارون الراس
مراسلة #الجديد: الطائرات الحربية المعادية اغارت بشكل مكثف ليلا على بلدة عيتا الشعب وعلى اطراف بلدة مارون الراس
مراسلة الجديد: الطيران المسيّر الإسرائيلي ينفذ غارتين على أطراف بلدة مروحين ومدفعية العدو تستهدف أطراف بلدة مارون الراس بعدد من القذائف
مراسلة الجديد: غارة جوية إستهدفت منزلاً مأهولاً في مارون الراس ما أدى الى إستشهاد الزوجة وقد تم نقلها الى مستشفى صلاح غندور وإصابة الزوج الذي تم نقله الى مستشفى بنت جبيل للمعالجة
محليات
الجديد:
إستهدفت
منزلاً
مأهولاً
مارون
الراس
إستشهاد
الزوجة
نقلها
مستشفى
غندور
وإصابة
الزوج
مستشفى
للمعالجة
العودة الى الأعلى
بالفيديو - جانب من الدمار الكبير إثر الغارة التي إستهدفت بلدة مركبا الليلة الماضية
حزب الله: قمنا برماية صواريخ حارقة على احراج برانيت ردا على إحراق العدو لحرج الراهب
اقرأ ايضا في محليات
04:39
وزير الداخلية: دوريات قوى الأمن الداخلي ستكون في المرصاد لتعاقب كل مطلق للنار خلال إحتفالات رأس السنة
04:39
وزير الداخلية: دوريات قوى الأمن الداخلي ستكون في المرصاد لتعاقب كل مطلق للنار خلال إحتفالات رأس السنة
04:37
وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي بعد إجتماع مجلس الأمن المركزي: ناقشنا الخطة الأمنية بمناسبة الأعياد وتطرقنا إلى المواضيع الأمنية الأخرى في البلاد
04:37
وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي بعد إجتماع مجلس الأمن المركزي: ناقشنا الخطة الأمنية بمناسبة الأعياد وتطرقنا إلى المواضيع الأمنية الأخرى في البلاد
04:33
تصريح وزير الداخلية بعد إجتماع مجلس الأمن المركزي
تصريح وزير الداخلية بعد إجتماع مجلس الأمن المركزي
04:33
تصريح وزير الداخلية بعد إجتماع مجلس الأمن المركزي
تصريح وزير الداخلية بعد إجتماع مجلس الأمن المركزي
يحدث الآن
عربي و دولي
04:43
وزير الأمن القومي الإسرائيلي: يجب حل مجلس الحرب فوراً وحان الوقت لإعادة السلطة إلى الحكومة الموسعة
محليات
04:39
وزير الداخلية: دوريات قوى الأمن الداخلي ستكون في المرصاد لتعاقب كل مطلق للنار خلال إحتفالات رأس السنة
محليات
04:37
وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي بعد إجتماع مجلس الأمن المركزي: ناقشنا الخطة الأمنية بمناسبة الأعياد وتطرقنا إلى المواضيع الأمنية الأخرى في البلاد
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
2023-11-02
وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام المولوي : تفعيل خطة الطوارئ في جميع المحافظات أمر ضروري لكل حالات الطوارئ وهدف هذا الموضوع ليس التخويف بل طمأنة الشعب
01:02
الحكم المُعتدى عليه في أول ردّة فعل .. لن أسامح
04:43
وزير الأمن القومي الإسرائيلي: يجب حل مجلس الحرب فوراً وحان الوقت لإعادة السلطة إلى الحكومة الموسعة
2023-11-19
حسين أيوب لـ #وهلق_شو: قبل 7 تشرين كانت حماس سلطة اما اليوم فالسلطة انتهت وعادت الى أصلها كحركة مقاومة
2023-07-07
النشرة الجوية 07-07-2023
2023-12-07
الكشف عن تطورات الحالة الصحية لزوجة الراحل أشرف عبد الغفور
بالفيديو
بالفيديو
04:33
تصريح وزير الداخلية بعد إجتماع مجلس الأمن المركزي
04:30
عصام شرف الدين عن لقاء المصالحة بين ميقاتي وسليم: وزير الدفاع إيجابي.. وعلى باسيل أن لا يُعطّل
03:29
مهمة وفاقية لوزير شؤون المهجرين بين ميقاتي وسليم
13:11
مناطق لبنانية ترتدي حلة عيد الميلاد... والجديد تواكب المشهد والأجواء مباشرة
12:58
مقدمة النشرة المسائية 20-12-2023
12:56
النشرة الجوية 20-12-2023
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
فن
06:21
طلاق تيم حسن ووفاء الكيلاني وتفاصيل ما حدث الى العلن
فن
06:21
طلاق تيم حسن ووفاء الكيلاني وتفاصيل ما حدث الى العلن
منوعات
11:49
بعد الأحداث الأخيرة... هذه فحوى رسالة من "ستاربكس" لموظفيها
منوعات
11:49
بعد الأحداث الأخيرة... هذه فحوى رسالة من "ستاربكس" لموظفيها
منوعات
02:18
أمطار غزيرة وبرق ورعد.. اليكم حال الطقس في الأيام المقبلة
منوعات
02:18
أمطار غزيرة وبرق ورعد.. اليكم حال الطقس في الأيام المقبلة
محليات
13:15
بالفيديو من مركبا - فرق الإسعاف تعمل على رفع الأنقاض بعد الغارة التي استهدفت منزلاً في البلدة المذكورة
محليات
13:15
بالفيديو من مركبا - فرق الإسعاف تعمل على رفع الأنقاض بعد الغارة التي استهدفت منزلاً في البلدة المذكورة
محليات
01:13
بالفيديو - جانب من الدمار الكبير إثر الغارة التي إستهدفت بلدة مركبا الليلة الماضية
محليات
01:13
بالفيديو - جانب من الدمار الكبير إثر الغارة التي إستهدفت بلدة مركبا الليلة الماضية
محليات
17:07
انفجار الصواريخ الارض - جو التي القاها العدو الاسرائيلي أحدث دوياً تردد في معظم مناطق النبطية وحتى ساحل الزهراني وصيدا
محليات
17:07
انفجار الصواريخ الارض - جو التي القاها العدو الاسرائيلي أحدث دوياً تردد في معظم مناطق النبطية وحتى ساحل الزهراني وصيدا
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023