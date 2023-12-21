"نداء الوطن": واشنطن تريد وقف النار جنوباً وإسرائيل تشترط "الفصل السابع"

أبلغت مصادر ديبلوماسية الى "نداء الوطن" أنّ هناك "تبايناً أميركياً إسرائيلياً واضحاً، فالأميركي يقترح وقفاً لإطلاق النار على الحدود الجنوبية، ثم الضغط لتنفيذ القرار 1701، بالتوازي مع إطلاق مفاوضات ترسيم الحدود البرية. فيما يصرّ الإسرائيلي على إدخال تعديلات على القرار تنقله إلى الفصل السابع، ما يعطي الإسرائيلي ضمانة أميركية بسيادة الهدوء على طول الجبهة الجنوبية طيلة التفاوض على الحدود".