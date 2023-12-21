جعجع لبري: "المشاورات الجانبيّة" الطريقة الوحيدة للوصول الى إنتخاب رئيس جديد للجمهورية

صدر عن رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، البيان الآتي: "إذا كان الرئيس نبيه بري يريد الوصول إلى انتخاب رئيس جديد للجمهورية عن طريق التوافق فنحن على أتمّ الاستعداد لذلك ، ولكنّ التوافق يكون على غرار ما حصل في موضوع تمديد سن التقاعد لقائد الجيش، والمدير العام لقوى الأمن الداخلي، ولا يكون إلّا من خلال الاتّصالات الجانبيّة الهادئة، وليس عبر طاولة حوار إستعراضيّة شهدنا الكثير منها في السنوات الـ15 الأخيرة والتي لم تؤتِ يومًا بثمرة واحدة".