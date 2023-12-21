مصادر مطلعة على جو اللقاء بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير الدفاع موريس سليم لـ #الجديد: سليم لم يلتزم برفع مقترحات إسمية لمجلس الوزراء لتعيين رئيس للأركان وعضوي المجلس العسكري

مصادر مطلعة على جو اللقاء بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير الدفاع موريس سليم لـ #الجديد: سليم لم يلتزم برفع مقترحات إسمية لمجلس الوزراء لتعيين رئيس للأركان وعضوي المجلس العسكري الا أن الجو العام كان إيجابيا على قاعدة أن أزمة قيادة الجيش انتهت وبات لزاما على وزير الدفاع أن يتجاوب مع باقي المقاعد العسكرية