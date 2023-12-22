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محليات

الدفاع المدني طلب من وحداته ورؤساء المراكز الإبقاء على أعلى درجات التأهب ليلتي الميلاد ورأس السنة

2023-12-22 | 06:41
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الدفاع المدني طلب من وحداته ورؤساء المراكز الإبقاء على أعلى درجات التأهب ليلتي الميلاد ورأس السنة
الدفاع المدني طلب من وحداته ورؤساء المراكز الإبقاء على أعلى درجات التأهب ليلتي الميلاد ورأس السنة

صدر عن المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات، البيان الآتي:


"إستناداً إلى كتاب السيد وزير الداخلية والبلديات - رئيس مجلس الأمن الداخلي المركزي رقم ٢٠٥/٢٥٥ تاريخ ۲۰۲۳/۱۲/۲۱ المتضمن وضع كافة مراكز الدفاع المدني بحال جهوزية كاملة ليلتي الميلاد ورأس السنة وتمركز آليات منها على التقاطعات الرئيسية في المدن للتدخل عند الضرورة، وعطفاً على البرقية رقم ١٢٥ / د.م تاریخ ٢٠٢٣/١٢/١٤ ،
يطلب إلى كل من :
- وحدة الخدمة والعمليات - شعبة العمليات المركزية.
- كافة رؤساء المراكز الإقليمية والعضوية.
الإبقاء على أعلى درجات التأهب وإستنفار كافة الموظفين العملانيين وأكبر عدد من المتطوعين الإختياريين وتأمين تمركز العناصر وسيارات الإطفاء والإسعاف على التقاطعات الرئيسية في المدن للتدخل عند الضرورة ، وذلك اعتباراً من الساعة الرابعة والنصف من بعد الظهر في الأيام التالية :
-٢٠٢٣/١٢/٢٤ حتى صباح ۲۰۲۳/۱۲/٢٥ و ۲۰۲۳/۱۲/۳۱ حتى صباح ٢٠٢٤/١/۱ و٦/١/٢٠٢٤".
الدفاع المدني طلب من وحداته ورؤساء المراكز الإبقاء على أعلى درجات التأهب ليلتي الميلاد ورأس السنة

محليات

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ما جديد ملفي الفساد في هيئة إدارة السير فرعي الدكوانة والأوزاعي؟
07:55

ما جديد ملفي الفساد في هيئة إدارة السير فرعي الدكوانة والأوزاعي؟

أصدرت الهيئة الاتهامية في جبل لبنان برئاسة القاضي أميرة شحرور والمستشارين جوزف تامر وهبة هاشم قرارين اتهاميين في ملفي الفساد في هيئة ادارة السير مصلحة تسجيل السيارات النافعة فرعي الدكوانة والاوزاعي.

07:55

ما جديد ملفي الفساد في هيئة إدارة السير فرعي الدكوانة والأوزاعي؟

أصدرت الهيئة الاتهامية في جبل لبنان برئاسة القاضي أميرة شحرور والمستشارين جوزف تامر وهبة هاشم قرارين اتهاميين في ملفي الفساد في هيئة ادارة السير مصلحة تسجيل السيارات النافعة فرعي الدكوانة والاوزاعي.

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