وليد فياض : أطمئن اللبنانيين بأن شحنة الفيول ستصل الأسبوع المقبل

وليد فياض لـ #الجديد: أنا لا أزايد سياسياً ومن إستفاد من التأخير في شحنة الفيول هم أصحاب المولدات الخاصة ووزارة الطاقة تعمل "متل الساعة" لكن النكد السياسي "عم بهرّب العارضين"