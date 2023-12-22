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محليات

فيديو - إنهيار مبنى في زقاق البلاط وكاميرا الجديد تعاين المكان

2023-12-22 | 15:57
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فيديو - إنهيار مبنى في زقاق البلاط وكاميرا الجديد تعاين المكان
فيديو - إنهيار مبنى في زقاق البلاط وكاميرا الجديد تعاين المكان

انهار مبنى قديم ومهجور مؤلف من طبقتين في محلة زقاق البلاط والأضرار اقتصرت على الماديات.

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فيديو - إنهيار مبنى في زقاق البلاط وكاميرا الجديد تعاين المكان

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