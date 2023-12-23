أحمد عبد الهادي لـ #الجديد: ما لم نعطيه للإحتلال في الميدان لن يُعطى له في السياسة وهدفنا إستثمار ما حققناه من إنجازات ضخمة والمفاوضات الحالية تناقش الأفكار وخطوطنا الحمراء واضحة