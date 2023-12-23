الزميل #علي_شعيب من قناة "المنار" يروي لـ #الجديد تفاصيل نجاتهم من القصف المعادي: الإعتداء لا يخيفنا.. ونحن مكملين@farhat_muhamad1 @alishoeib1970 pic.twitter.com/iw1UZoLC0u
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) December 23, 2023
الزميل #علي_شعيب من قناة "المنار" يروي لـ #الجديد تفاصيل نجاتهم من القصف المعادي: الإعتداء لا يخيفنا.. ونحن مكملين@farhat_muhamad1 @alishoeib1970 pic.twitter.com/iw1UZoLC0u
قال النائب ميشال الدويهي، عبر منصة "إكس"، إن "لبنان ليس بحاجة فقط لقذائف ووحشية العدو الاسرائيلي كي يُدمر، فساد وسرقة وسمسارات منظومة الحكم تكفلت بتدمير لبنان وحياة اللبنانيين وكلّ البنى التحتيّة".
أحمد عبد الهادي : ما لم تحصل عليه إسرائيل في الميدان لن تأخذه بالسياسة.. ونصرّ على إستثمار الإنجاز
أحمد عبد الهادي : مجلس الأمن يُديره "الفيتو".. ونحن من يتحكم بالميدان وتوقعنا كل الإحتمالات مسبقاً