"بسبب الأمطار الغزيرة".. وفاة 4 أطفال سوريين جراء إنهيار غرفة في قضاء زغرتا

أفاد "الوكالة الوطنية للاعلام" أن الأمطار الطوفانية التي انهمرت ليل أمس، تسببت بانجراف التربة في بلدة حميص / مزيارة في قضاء زغرتا وسقوطها على سطح غرفة (مصنوع من الاترنيت) عند سفح الجبل تقطنها عائلة من النازحين السوريين ما أدى إلى انهيار الغرفة. وخلف هذا الانهيار سقوط ٤ ضحايا أطفال سوريين.