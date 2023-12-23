"بسبب الأمطار الغزيرة".. وفاة 4 أطفال سوريين جراء إنهيار غرفة في قضاء زغرتا
أفاد "الوكالة الوطنية للاعلام" أن الأمطار الطوفانية التي انهمرت ليل أمس، تسببت بانجراف التربة في بلدة حميص / مزيارة في قضاء زغرتا وسقوطها على سطح غرفة (مصنوع من الاترنيت) عند سفح الجبل تقطنها عائلة من النازحين السوريين ما أدى إلى انهيار الغرفة. وخلف هذا الانهيار سقوط ٤ ضحايا أطفال سوريين.
وعمل عناصر الدفاع المدني على انتشال جثتي طفلين من تحت الانقاض. ويعمل العناصر على انتشال الجثتين الباقيتين من تحت الركام، في حضور الاجهزة الامنية المختصة واتمامها الاجراءات القانونية اللازمة.