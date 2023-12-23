بالفيديو - بعد تعرّضها للقصف من قبل الإحتلال.. هكذا بدت بلدة كفركلا صباح اليوم

بالفيديو - بعد تعرّضها للقصف من قبل الإحتلال.. هكذا بدت بلدة كفركلا صباح اليوم

