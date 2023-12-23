بالفيديو - بعد تعرّضها للقصف من قبل الإحتلال.. هكذا بدت بلدة #كفركلا صباح اليوم pic.twitter.com/5jKddmhsv3
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) December 23, 2023
بالفيديو - بعد تعرّضها للقصف من قبل الإحتلال.. هكذا بدت بلدة #كفركلا صباح اليوم pic.twitter.com/5jKddmhsv3
قال النائب ميشال الدويهي، عبر منصة "إكس"، إن "لبنان ليس بحاجة فقط لقذائف ووحشية العدو الاسرائيلي كي يُدمر، فساد وسرقة وسمسارات منظومة الحكم تكفلت بتدمير لبنان وحياة اللبنانيين وكلّ البنى التحتيّة".
أحمد عبد الهادي : ما لم تحصل عليه إسرائيل في الميدان لن تأخذه بالسياسة.. ونصرّ على إستثمار الإنجاز
أحمد عبد الهادي : مجلس الأمن يُديره "الفيتو".. ونحن من يتحكم بالميدان وتوقعنا كل الإحتمالات مسبقاً