أحمد عبد الهادي : ما لم تحصل عليه إسرائيل في الميدان لن تأخذه بالسياسة.. ونصرّ على إستثمار الإنجاز

أحمد عبد الهادي : ما لم تحصل عليه إسرائيل في الميدان لن تأخذه بالسياسة.. ونصرّ على إستثمار الإنجاز

