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محليات

كيف سيكون الطقس خلال الايام المقبلة؟

2023-12-23 | 07:12
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كيف سيكون الطقس خلال الايام المقبلة؟
كيف سيكون الطقس خلال الايام المقبلة؟

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية، ان يكون الطقس غدا الأحد غائما الى غائم جزئيا ورياح ناشطة خاصة في المناطق الشمالية وانخفاض طفيف بدرجات الحرارة على الجبال وفي الداخل ودون تعديل على الساحل، تتساقط أمطار متفرقة وثلوج خفيفة على ارتفاع 2100 م وما فوق مع انفراجات واسعة خلال النهار ويستمر ظهور الضباب على المرتفعات.

وجاء في النشرة الآتي:
- الحال العامة: يستمر تأثير المنخفض الجوي المصحوب بكتل هوائية باردة وانخفاض بدرجات الحرارة والأمطار الغزيرة والثلوج المتفرقة والرياح الشديدة على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط حيث يخف حدة تأثيره ابتداء من ليل السبت / فجر الاحد ويستمر  حتى فجرالإثنين حيث ينحسر تدريجا.

تحذير: من اشتداد سرعة الرياح لحدود ال90 كلم/س،  تطاير اللوحات الاعلانية ، ارتفاع موج البحر لحدود ال4 امتار وتشكل السيول تشكل السيول من صباح الجمعة وحتى ظهر هذا اليوم.

ملاحظة :معدل درجات الحرارة لشهر كانون الأول في بيروت بين 13 و 21 درجة، طرابلس بين 10 و 19 درجة،  وفي زحلة بين 4 و 14 درجة.

- الطقس المتوقع في لبنان: اليوم السبت، غائم مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة وتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا خاصة في المناطق الجنوبية و تتشكل معها السيول على الطرقات فترة قبل الظهر وتكون مصحوبة بعواصف رعدية ورياح ناشطة ما يقارب 40 كلم/س تشتد احيانا في المناطق الشمالية لتلامس سرعتها ال 65 كم/س و يرتفع معها موج البحر (3 أمتار)، كما تتساقط الثلوج بدءا من ارتفاع 2100 متر وما فوق، تخف حدة الأمطار والثلوج خلال الليل ويتكون الضباب الكثيف على المرتفعات حيث تنعدم الرؤية بشكل كلي.

الأحد: غائم الى غائم جزئيا ورياح ناشطة خاصة في المناطق الشمالية وانخفاض طفيف بدرجات الحرارة على الجبال وفي الداخل ودون تعديل على الساحل، تتساقط أمطار متفرقة وثلوج خفيفة على ارتفاع 2100 م وما فوق مع انفراجات واسعة خلال النهار ويستمرظهور الضباب على المرتفعات. 

الإثنين:غائم جزئيا اجمالا ورياح ناشطة خاصة في المناطق الشمالية مع ارتفاع بدرجات الحرارة على الجبال وفي الداخل وانخفاضها بشكل طفيف على الساحل، مع احتمال تساقط بعض الأمطار الخفيفة صباحا في المناطق الشمالية. يتحول الطقس تدريجيا ابتداء من بعد الظهر حيث تنحسر الامطار مساء مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات.

 الثلاثاء:قليل الغيوم إجمالا مع ارتفاع بدرجات الحرارة وانخفاض في نسبة الرطوبة.
كيف سيكون الطقس خلال الايام المقبلة؟

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