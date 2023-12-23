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حزب الله: إستهدفنا تجمعاً لمشاة العدو في نقطتي تلة الطيحات وجبل نذر بالأسلحة المناسبة
2023-12-23 | 08:38
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حزب الله: إستهدفنا تجمعاً لمشاة العدو في نقطتي تلة الطيحات وجبل نذر بالأسلحة المناسبة
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