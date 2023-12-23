ميقاتي تفقد اعمال فتح الطرق التي اقفلتها السيول والاتربة لا سيما في منطقة الكرنتينا ومجرى نهر بيروت

ميقاتي: التجارب أثبتت أن الدولة وحدها هي الحضن الجامع للبنانيين ولا ينبغي التفريط بعمل مؤسساتِها ولا باستحقاقاتِها لا سيما رئاسة الجمهورية التي تجاوز الفراغ فيها عامَه الأول