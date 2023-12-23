نوفل ضو : "إذا الرئيس المسيحي بدو يخبرني أهمية الممانعة ما بدي اياه"

مراسل الجديد: فرق الإسعاف توجهت الى بلدة عيترون في وقت تعمل فرق الإغاثة على رفع أنقاض المنزل المستهدف

مراسل الجديد: فرق الإسعاف توجهت الى بلدة عيترون في وقت تعمل فرق الإغاثة على رفع أنقاض المنزل المستهدف