معلومات الجديد: اجتماعات مكثفة لحزب القوات اللبنانية لبلورة رؤية واضحة للمرحلة المقبلة وفي أولوياتها انتخاب رئيس للجمهورية

معلومات "الجديد": تقاطع خارجي- داخلي على التمديد لقائد الجيش جوزيف عون الامر الذي بدا واضحا في مواقف الثنائي حركة امل وحزب الله والحزب التقدمي الاشتراكي والقوات اللبنانية