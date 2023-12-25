الراعي خلال قداس الميلاد: انتظرنا من النواب عيدية الميلاد ولكن "ما في عيدية" لأنّه "لا أحد يستطيع أن يعطي ما لا يملك"

واضاف: "انتظرنا من النواب عيدية الميلاد والسنة الجديدة ولكن (ما في عيدية) لأنّه لا أحد يستطيع أن يعطي ما لا يملك".

كما اعتبر الراعي أنّ "إفلاس الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إنذار خطير، ومن المؤسف أن يكون هذا الوضع غائباً عن الخطاب السياسي والنيابي. ونرفع هذه الصرخة إلى المسؤولين لاسيما الحكومية السلطة الإجرائية"، مضيفاً: "نصلّي لأجل انتخاب رئيس وإجراء إصلاحات منتظرة، وإخراج الضمان الاجتماعي من معوّقاته المعروفة، وإن لم يجري شيء من الثلاثة تفاقَم نزيف الهجرة على مستوى الأفراد والمؤسسات".

وحول الحرب في غزة والجنوب، قال: "العيون تدمع لدى العائلات المنكوبة جرّاء الحرب الإبادية في غزة، وعائلاتنا في جنوب لبنان نتيجة امتداد الحرب المشؤومة والمرفوضة إلى قراهم مع ما خلّفت من قتلى وتدمير منازل، وبالرغم من هذا كلّه، نعلن إعلان الرجاء والإنفراج قائلين وُلد المسيح هللويا".