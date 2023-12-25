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محليات

الراعي خلال قداس الميلاد: انتظرنا من النواب عيدية الميلاد ولكن "ما في عيدية" لأنّه "لا أحد يستطيع أن يعطي ما لا يملك"

2023-12-25 | 03:32
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الراعي خلال قداس الميلاد: انتظرنا من النواب عيدية الميلاد ولكن "ما في عيدية" لأنّه "لا أحد يستطيع أن يعطي ما لا يملك"

أسف البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي في عظة قداس الميلاد ببكركي "لأنّ الانقلاب الداخلي لم يحدث على صعيد وطننا لبنان"، وقال: "كنّا ننتظر تحوّلاً في نفوس نواب الأمّة وكتلهم يحملهم على انتخاب رئيس كفوء نظيف اليد، حرّ ومتجرّد من أيّ مصلحة شخصية أو فئوية".

واضاف: "انتظرنا من النواب عيدية الميلاد والسنة الجديدة ولكن (ما في عيدية) لأنّه لا أحد يستطيع أن يعطي ما لا يملك".

 كما اعتبر الراعي أنّ "إفلاس الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إنذار خطير، ومن المؤسف أن يكون هذا الوضع غائباً عن الخطاب السياسي والنيابي. ونرفع هذه الصرخة إلى المسؤولين لاسيما الحكومية السلطة الإجرائية"، مضيفاً: "نصلّي لأجل انتخاب رئيس وإجراء إصلاحات منتظرة، وإخراج الضمان الاجتماعي من معوّقاته المعروفة، وإن لم يجري شيء من الثلاثة تفاقَم نزيف الهجرة على مستوى الأفراد والمؤسسات".

وحول الحرب في غزة والجنوب، قال: "العيون تدمع لدى العائلات المنكوبة جرّاء الحرب الإبادية في غزة، وعائلاتنا في جنوب لبنان نتيجة امتداد الحرب المشؤومة والمرفوضة إلى قراهم مع ما خلّفت من قتلى وتدمير منازل، وبالرغم من هذا كلّه، نعلن إعلان الرجاء والإنفراج قائلين وُلد المسيح هللويا".

الراعي خلال قداس الميلاد: انتظرنا من النواب عيدية الميلاد ولكن "ما في عيدية" لأنّه "لا أحد يستطيع أن يعطي ما لا يملك"

محليات

البطريرك الراعي

بكركي

مجلس النواب

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Aljadeed
الراعي : كنا ننتظر تحولا في نفوس نواب الامة وكتلهم تحولا يحملهم على انتخاب رئيس للجمهورية كفوء نظيف اليد متجرد من اي مصلحة شخصية وفئوية وانتظرناه منهم عيدية الميلاد ولكن "ما في عيدية"
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