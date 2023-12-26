حمية: على مؤسسة كهرباء لبنان تغذية المطار بالتيار الكهربائي ٢٤/٢٤ ساعة تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء

حمية: على مؤسسة كهرباء لبنان تغذية المطار بالتيار الكهربائي ٢٤/٢٤ ساعة تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء

نشر وزير الاشغال والنقل في حكومة تصريف الاعمال علي حمية عبر منصة اكس جدولا وكنب:" الجدول المرفق يبين الفترات التي تمت فيها تغذية المطار بالتيار الكهربائى من قبل مؤسسة كهرباء لبنان، أما باقي الفترات فهي من خلال المولدات الخاصة بالمطار . هل يُعقل أن يتم ذلك خلال فترة الأعياد المجيدة ؟ المفروض من مؤسسة كهرباء لبنان تغذية هذا المرفق بالتيار الكهربائي ٢٤/٢٤ ساعة تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء بأن تكون له "أولوية".