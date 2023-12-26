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محليات

توقيف 4 أشخاص شمالاً بجرم إبتزاز سيدات مادياً وتهديدهن بنشر صورهن

2023-12-26 | 04:18
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توقيف 4 أشخاص شمالاً بجرم إبتزاز سيدات مادياً وتهديدهن بنشر صورهن
توقيف 4 أشخاص شمالاً بجرم إبتزاز سيدات مادياً وتهديدهن بنشر صورهن

صـدر عن المـديريّة العـامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:

"بعد ورود شكاوى، مقدّمة من مواطنات، إلى مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكيّة الفكريّة في وحدة الشّرطة القضائيّة، ضدّ أشخاص يؤلّفون عصابات، بجرائم ملاحقة وابتزاز مادّي وتشهير وتشويه سمعة، بحيث قمن بإرسال مبالغ ماليّة لهم، عبر مكاتب تحويل الأموال، وقد وصلت قيمة أحد المبالغ المرسلة إلى خمسين ألف دولار أميركي، وذلك نزولاً عند تهديدات المدّعى عليهم بنشر صورهنّ أو محادثات هاتفيّة لهنّ، والتّشهير بهنّ عبر وسائل التّواصل الاجتماعي.
على إثر ذلك، تمّ تكليف قوّة من المكتب المذكور تؤازرها المجموعة الخاصّة في وحدة الشّرطة القضائية، للعمل على توقيف المتورطين.
نتيجةً للمتابعة والتّحريّات، تمّ، بتاريخ 12-12-2023، تنفيذ عمليّة توقيف أربعة مشتبه فيهم في مناطق مختلفة من محافظة الشّمال، وقد اعترفوا بما نُسِب إليهم.
أودع الموقوفون القضاء المختص، بناءً على إشارته".
توقيف 4 أشخاص شمالاً بجرم إبتزاز سيدات مادياً وتهديدهن بنشر صورهن

محليات

قوى الأمن الدّاخلي

الشّرطة القضائيّة

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