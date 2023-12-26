وزير الأشغال في مرفاء طرابلس

برعاية وحضور وزير النقل والأشغال العامة على حمية تم في مرفأ طرابلس إستقبال الباخرة الصينية التي تحمل أوناش لمحطة الحاويات وقد شارك في اللقاء نواب طرابلس وعكار.

وبعد جولة على الرصيف رقم 1 قال الوزير حمية " منذ اللحظة الأولى لوجودنا في الحكومة شددنا على أننا مع نهضة المرافق العامة في لبنان، صحيح التحاور مع المنظمات الدولية مهم لكن في الأخير نحن في لبنان نمتلك موقع جغرافي واستراتيجي مميز جداً، وهو موضوع راهنت عليه من مرفأ بيروت وصولا حتى مرفأ طرابلس.

مدير المرفأ الدكتور أحمد تامر قال: "المعدات الموجودة اليوم هي من أهم المعدات في العالم والى جانب الونش اليوم هناك عدة ونشات تعمل بنظام هايبرت الصديق للبيئة وبالتالي مرفأ طرابلس سيغدو من أهم المرافئ المنافسة في الشرق الأوسط".

ثم كانت كلمات للنواب الذين أكدوا على أهمية الخطوة بالنسبة لطرابلس.