عباس ضاهر : رئيسٌ للأركان قبل 15 الشهر المقبل.. ولا إنتخابات رئاسية قبل إنتهاء الأحداث في القطاع

عباس ضاهر : رئيسٌ للأركان قبل 15 الشهر المقبل.. ولا إنتخابات رئاسية قبل إنتهاء الأحداث في القطاع

