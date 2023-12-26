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محليات

تحذير من قوى الأمن الدّاخلي: لعدم إطلاق الرصاص والإقلاع عن هذه الآفّة القاتلة

2023-12-26 | 10:18
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تحذير من قوى الأمن الدّاخلي: لعدم إطلاق الرصاص والإقلاع عن هذه الآفّة القاتلة
تحذير من قوى الأمن الدّاخلي: لعدم إطلاق الرصاص والإقلاع عن هذه الآفّة القاتلة


صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبـة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:


"تزامنا مع اقتراب ليلة رأس السّنة الميلاديّة، تذكّر المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي بأنَّ ظاهرة إطلاق النّار، غير الحضاريّة، التي يمارسها بعض الأشخاص في الأعياد والمناسبات المختلفة، تؤدّي في أغلب الأحيان إلى التّسبّب بسقوط ضحايا أو حدوث إصابات جسديّة خطيرة، وتعرّض سلامة الطّيران المدني وحياة المسافرين للخطر، لدى إطلاق النّار في محيط المطار، ناهيك عن الرعب الذي تزرعه في نفوس المواطنين، ولا سيّما الأطفال منهم، وتسبّب إزعاجاً كبيراً، فضلاً عمّا قد يرافقها من أضرار ماديّة في الممتلكات، والسيّارات، وألواح الطّاقة الشّمسيّة، وغيرها...
تهيب هذه المديريّة العامّة بالمواطنين الإحجام عن ممارسة هذه الظاهرة القاتلة، حفاظاً على السّلامة العامّة، وتدعوهم إلى التّعبير بوسائل سلمية وأكثر حضارية، مع التّأكيد على أنّ عناصر قطعاتها المختصّة لن تتوانى عن ملاحقة مطلقي النّار، وتوقيفهم، واتّخاذ الإجراءات القانونيّة بحقّهم، وتسليمهم إلى القضاء المختص.
كما تطلب هذه المديريّة العامّة من المواطنين عدم التردّد بالمشاركة في مكافحة هذه الآفة من خلال الإبلاغ عن مطلقي النّار بحال مشاهدتهم، عبر توثيق المخالفات بالصّور أو الفيديو وإرسالها على خدمة "بلّغ" بغية ملاحقتها، أو من خلال الاتّصال بغرفة العمليات على الرقم /112/".
تحذير من قوى الأمن الدّاخلي: لعدم إطلاق الرصاص والإقلاع عن هذه الآفّة القاتلة

محليات

قوى الأمن الدّاخلي

إطلاق الرصاص

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