الجديد مستمرة في مواكبة التطورات الميدانية جنوباً

حسام حرب للجديد: فرنجية أكد استمراره في الترشح والاشتراكي شدد على التمايز في بعض العناوين السياسية وعلى رأسها رئاسة الجمهورية وأنه لا يزال على موقفه الواضح رئاسيا ربطا بالتوافق المسيحي