استهداف مدينة بنت جبيل بغارة من طائرة حربية اسرائيلية

كتائب القسام: استهداف قوة خاصة للاحتلال بمنطقة التوام شمال مدينة غزة والاشتباك معها بالرشاشات الثقيلة ومقتل 11 جنديا من القوة الخاصة و تفجير عبوة مضادة للأفراد بقوة الإسناد التابعة لها