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استهداف مدينة بنت جبيل بغارة من طائرة حربية اسرائيلية
2023-12-26 | 16:13
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استهداف مدينة بنت جبيل بغارة من طائرة حربية اسرائيلية
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استهداف مدينة بنت جبيل بغارة من طائرة حربية اسرائيلية
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