الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
البث المباشر
البحث
بيروت
19
o
جبل لبنان
18
o
متن
22
o
كسروان
22
o
الشمال
21
o
الجنوب
19
o
البقاع
11
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023
14:44
رحلة طفل خلال عيد الميلاد.. وجد نفسه على متن طائرة مختلفة
11:32
قناديل البحر تتعلم من تجاربها السابقة
11:13
نوبة قلبية ضربت سائقها..حافلة تنحرف وسط الشارع!
06:23
فوضى أمراض عالمية.. "حمى الببغاء" تثير القلق في هذه الدولة
04:54
رغم المآسي العديدة.. إنجازات طبية وعلمية في 2023
محليات
مراسل الجديد: قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف سهل الخيام
2023-12-26 | 18:01
A-
A+
مراسل الجديد: قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف سهل الخيام
مقالات ذات صلة
مراسل الجديد: العدو الإسرائيلي يطلق القذائف المدفعية على منطقة الشاليهات في أطراف الخيام
مراسل الجديد: قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف خراج بلدة كفرشوبا
مراسل الجديد: العدو الإسرائيلي يستهدف الجزء الشمالي من بلدة كفركلا بعدد من القذائف المدفعية
مراسل الجديد: قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف سهل الخيام
محليات
الجديد:
مدفعي
إسرائيلي
يستهدف
الخيام
العودة الى الأعلى
وزير الأشغال في مرفاء طرابلس
بالفيديو - مراسل الجديد: غارة من مسيّرة إسرائيلية على منطقة بين شوكين وجبشيت
اقرأ ايضا في محليات
18:01
مراسل الجديد: دبابة ميركافا متمركزة خلف منازل مستعمرة "المطلة" استهدفت منزلا في بلدة كفركلا بقذيفة مباشرة
18:01
مراسل الجديد: دبابة ميركافا متمركزة خلف منازل مستعمرة "المطلة" استهدفت منزلا في بلدة كفركلا بقذيفة مباشرة
16:13
استهداف مدينة بنت جبيل بغارة من طائرة حربية اسرائيلية
16:13
استهداف مدينة بنت جبيل بغارة من طائرة حربية اسرائيلية
15:17
بيان جديد صادر عن المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء
صدر عن المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء البيان الآتي:
15:17
بيان جديد صادر عن المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء
صدر عن المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء البيان الآتي:
يحدث الآن
كرة القدم
01:10
زوجة داني ألفيس تخاطبه في عيد الميلاد .. فماذا كتبت؟
كرة القدم
01:08
نجم ريال مدريد السابق يلعب في "الرقص مع النجوم" !!
كرة القدم
01:06
صور - سانتا كلوز وفير العطاء في منزل رونالدو .. هدايا بالآف الدولارات
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
2023-10-09
شذى حسون توجه رسالة اعتذار للجمهور العراقي
2023-10-26
اول تغريدة لـ جوليا بطرس بعد غياب ثلاث سنوات .. اليكم ما جاء فيها
2023-12-19
قائد الجيش التقى رئيسة لجنة الدفاع في مجلس الشيوخ الفرنسي لبحث الأوضاع العامة في البلاد ووضع المؤسسة العسكرية
2023-12-25
ماذا يخبىء لنا طقس الأيام المقبلة؟
2023-08-15
اليكم حقيقة انفصال نانسي عجرم عن زوجها فادي الهاشم
2023-12-25
صدور الحكم في قضية حضانة ابن جورج الراسي .. اليكم التفاصيل
بالفيديو
بالفيديو
14:35
ابن الـ 10 سنوات يبيع غزل البنات ويستخدم هدية عيد الميلاد من أجل مساعدة أهله
14:26
مريض يتحدث عن أعجوبة مار شربل بعدما فقد الأطباء الأمل من شفائه حالتك خطرة ومستحيل تعيش
13:01
مقدمة النشرة المسائية 26-12-2023
12:53
نشرة الطقس المسائية 26-12-2023
12:44
الجديد مستمرة في مواكبة التطورات الميدانية جنوباً
10:08
عباس ضاهر : رئيسٌ للأركان قبل 15 الشهر المقبل.. ولا إنتخابات رئاسية قبل إنتهاء الأحداث في القطاع
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
منوعات
11:13
نوبة قلبية ضربت سائقها..حافلة تنحرف وسط الشارع!
منوعات
11:13
نوبة قلبية ضربت سائقها..حافلة تنحرف وسط الشارع!
محليات
15:17
بيان جديد صادر عن المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء
محليات
15:17
بيان جديد صادر عن المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء
عربي و دولي
02:35
امرأة وأطفالها الأربعة قتلى داخل شقة في فرنسا والشرطة تفتح تحقيقاً بالحادثة
عربي و دولي
02:35
امرأة وأطفالها الأربعة قتلى داخل شقة في فرنسا والشرطة تفتح تحقيقاً بالحادثة
عربي و دولي
09:54
بالفيديو - كتائب القسام تنشر مشاهد لإستدراج قوات خاصة لأحد المنازل في مدينة بيت حانون شمال قطاع غزة وتدميره
عربي و دولي
09:54
بالفيديو - كتائب القسام تنشر مشاهد لإستدراج قوات خاصة لأحد المنازل في مدينة بيت حانون شمال قطاع غزة وتدميره
خاص الجديد
10:41
مراسل الجديد: فرق الإسعاف تهرع الى مكان الإستهداف في المعلية ومعلومات عن إصابات جراء الغارة الإسرائيلية
خاص الجديد
10:41
مراسل الجديد: فرق الإسعاف تهرع الى مكان الإستهداف في المعلية ومعلومات عن إصابات جراء الغارة الإسرائيلية
منوعات
14:44
رحلة طفل خلال عيد الميلاد.. وجد نفسه على متن طائرة مختلفة
منوعات
14:44
رحلة طفل خلال عيد الميلاد.. وجد نفسه على متن طائرة مختلفة
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023