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مصادر مطلعة على موقف وزير الدفاع لـ الجديد: الوزير لم يقفل الباب نهائيا على امكانية مشاركته في جلسة حكومية مطلع العام وتقديم اقتراحاته لملء الشواغر في المجلس العسكري
مصادر مطلعة على موقف وزير الدفاع لـ الجديد: الوزير لم يقفل الباب نهائيا على امكانية مشاركته في جلسة حكومية مطلع العام وتقديم اقتراحاته لملء الشواغر في المجلس العسكري
معلومات الجديد: قائد الجيش ناقش خلال زيارته سليم المرحلة الامنية الدقيقة في لبنان مشيرا الى انها تحتاج الى عمل مشترك بين الوزير والقائد وذلك لمصلحة المؤسسة العسكرية
معلومات الجديد: قائد الجيش ناقش خلال زيارته سليم المرحلة الامنية الدقيقة في لبنان مشيرا الى انها تحتاج الى عمل مشترك بين الوزير والقائد وذلك لمصلحة المؤسسة العسكرية
معلومات الجديد: زيارة المعايدة التي قام بها قائد الجيش الى وزير الدفاع كانت بمبادرة من العماد عون بهدف طي صفحة الماضي
معلومات الجديد: زيارة المعايدة التي قام بها قائد الجيش الى وزير الدفاع كانت بمبادرة من العماد عون بهدف طي صفحة الماضي
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2023-12-27 | 09:56
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حزب الله: إستهدفنا مستعمرة كريات شمونة بثلاثين صاروخ كاتيوشا
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