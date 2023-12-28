أمن الدولة أنهت التحقيق بشأن شاحنة الكابتاغون: كانت متجهة إلى السعودية وتحتوي على 10 ملايين و 741 ألف حبّة

صدر عن المديريّة العامّة لأمن الدّولة – قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامّة البيان التالي: