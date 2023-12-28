الجديد تواكب آخر المستجدات الميدانية عند الحدود الجنوبية

الاعلامي فادي بودية لـ #هنا_بيروت: اغتيال رضي موسوي في سوريا بلا شك ضربة موجعة للمقاومة وإيران لم تترك يوما من الايام ثأرا لها من دون رد

الاعلامي فادي بودية لـ #هنا_بيروت: اغتيال رضي موسوي في سوريا بلا شك ضربة موجعة للمقاومة وإيران لم تترك يوما من الايام ثأرا لها من دون رد