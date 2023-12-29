"حزب الله" نفى ما أوردته "لوفيغارو": أكاذيب تجافي الحقيقة

ولفتت إلى أنّ "الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أكّد وفي خطاب علني شاهده الملايين، أنّ عملية طوفان الأقصى هي عملية فلسطينية محضة من حيث التخطيط والإعداد والتنفيذ والتوقيت والاهداف ولم يكن لدى حزب الله علم بها، وبالتالي كل ما ورد في لوفيغارو هو أكاذيب تجافي الحقيقة وتؤكد انحياز الصحيفة الكامل الى جانب العدو بعيدا عن تحري الدقة والمهنية وسقوطها اخلاقيًا ومهنيًا مثل كثير من وسائل الاعلام الغربية التي انحازت للظالم والقاتل والمعتدي على حساب الحقيقة والوقائع المجردة والقيم الانسانية".