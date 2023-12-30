"نداء الوطن": برّي بإسم "الحزب" لـ"الخماسية": أعطونا الرئاسة وخذوا الـ 1701

"نداء الوطن": برّي بإسم "الحزب" لـ"الخماسية": أعطونا الرئاسة وخذوا الـ 1701





كشفت أوساط ديبلوماسية لـ "نداء الوطن" أنّ "حزب الله أرسل أخيراً عن طريق رئيس مجلس النواب نبيه بري وغيره الى اللجنة الخماسية والدوائر الديبلوماسية، أنه على استعداد لتنفيذ القرار 1701، لكنّه لا يقبل تنفيذ القرار تحت سلطة معادية له، بل يطالب بسلطة تشكّل ضمانة له فلا يكون خروجه من جنوب الليطاني على قاعدة وجود سلطة ورئيس للجمهورية يطعنانه في ظهره، وهو يطالب بتطمينات سياسية مقابل تنفيذ القرار 1701".



