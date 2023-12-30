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محليات

"نداء الوطن": برّي بإسم "الحزب" لـ"الخماسية": أعطونا الرئاسة وخذوا الـ 1701

2023-12-30 | 01:29
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&quot;نداء الوطن&quot;: برّي بإسم &quot;الحزب&quot; لـ&quot;الخماسية&quot;: أعطونا الرئاسة وخذوا الـ 1701
"نداء الوطن": برّي بإسم "الحزب" لـ"الخماسية": أعطونا الرئاسة وخذوا الـ 1701

"نداء الوطن": برّي بإسم "الحزب" لـ"الخماسية": أعطونا الرئاسة وخذوا الـ 1701


كشفت أوساط ديبلوماسية لـ "نداء الوطن" أنّ "حزب الله أرسل أخيراً عن طريق رئيس مجلس النواب نبيه بري وغيره الى اللجنة الخماسية والدوائر الديبلوماسية، أنه على استعداد لتنفيذ القرار 1701، لكنّه لا يقبل تنفيذ القرار تحت سلطة معادية له، بل يطالب بسلطة تشكّل ضمانة له فلا يكون خروجه من جنوب الليطاني على قاعدة وجود سلطة ورئيس للجمهورية يطعنانه في ظهره، وهو يطالب بتطمينات سياسية مقابل تنفيذ القرار 1701".

"نداء الوطن": برّي بإسم "الحزب" لـ"الخماسية": أعطونا الرئاسة وخذوا الـ 1701

محليات

نداء الوطن

حزب الله

نبيه بري

اللجنة الخماسية

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أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" بأن "مسيرة استهدفت سيارة مدنية على طريق عام عيتا الشعب، ولم يفد عن اصابات".

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