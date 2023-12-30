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مراسل الجديد: صفارات الإنذار تدوي في الغجر ودفنا ودان وسانير بإصبع الجليل عند الحدود اللبنانية الفلسطينية خشية تسلل طائرات مسيّرة
2023-12-30 | 06:59
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مراسل الجديد: صفارات الإنذار تدوي في الغجر ودفنا ودان وسانير بإصبع الجليل عند الحدود اللبنانية الفلسطينية خشية تسلل طائرات مسيّرة
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