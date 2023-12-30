مراسل الجديد: صفارات الإنذار تدوي في الغجر ودفنا ودان وسانير بإصبع الجليل عند الحدود اللبنانية الفلسطينية خشية تسلل طائرات مسيّرة

القسام: أوقعنا قوة راجلة داخل مبنى في حي التفاح في كمين محكم وأسقطنا أفرادها بين قتيل وجريح

القسام: أوقعنا قوة راجلة داخل مبنى في حي التفاح في كمين محكم وأسقطنا أفرادها بين قتيل وجريح