غادة أيوب : الجباية الحقيقة في كل المناطق كافية لوزارة المالية لكي لا تفرض ضرائب جديدة

النائبة غادة أيوب لـ #هنا_بيروت: تمت الدعوة الاسبوع المقبل الى جلسات مكثقة للانتهاء من جلسات مناقشة الموازنة ونحن كلجنة أخذنا القرار بالانتهاء من التقرير قبل 15 من كانون الثاني