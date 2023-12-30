استشهاد المدرس علي سعد متأثرًا بإصابته جراء الغارة الإسرائيلية على بنت جبيل عصر اليوم

المكتب الإعلامي الحكومي في غزة: استشهاد الصحفي عبد الكريم عودة جراء قصف الاحتلال الاسرائيلي على قطاع غزة ليرتفع عدد الصحفيين الشهداء إلى 87 منذ بدء الحرب على القطاع