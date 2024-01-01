لمن فاتته توقعات ليلى عبد اللطيف .. يمكنكم المشاهدة عبر الرابط التالي:

معلومات الجديد: اجتماع موسع لتكتل لبنان القوي في اللقلوق في فترة الاعياد جرى فيه النقاش حول مختلف العناوين السياسية للعام الماضي من دون ان يسجل فيه اي خلاف حول اي عنوان