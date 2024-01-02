البطريرك الراعي يستقبل وزير الإعلام في بكركي

البطريرك الراعي يستقبل وزير الإعلام في بكركي





يستقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، في هذه الاثناء، في بكركي، وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري.