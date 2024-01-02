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حزب الله: قمنا بهجوم جوي على مقر القيادة 91 المستحدث للعدو الاسرائيلي في إيليت بمسيرة انقضاضية وأصابت هدفها بدقة
2024-01-02 | 06:51
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حزب الله: قمنا بهجوم جوي على مقر القيادة 91 المستحدث للعدو الاسرائيلي في إيليت بمسيرة انقضاضية وأصابت هدفها بدقة
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حزب الله: قمنا بهجوم جوي على مقر القيادة 91 المستحدث للعدو الاسرائيلي في إيليت بمسيرة انقضاضية وأصابت هدفها بدقة
محليات
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