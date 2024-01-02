مراسلة #الجديد : سيارات الاسعاف تصل الى مكان الانفجار في الضاحية الجنوبية لبيروت

مراسلة #الجديد : سقوط عدد من الضحايا والجرحى جراء انفجار الضاحية الجنوبية وفرق الاسعاف تعمل على نقل المصابين الى المستشفيات وفرق الدفاع المدني تعمل على اطفاء الحريق في المكان