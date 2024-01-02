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الوكالة الوطنية : مسيرة اسرائيلية معادية استهدفت مكتبا لـ "حماس" في المشرفية قرب "حلويات الشرق" وسقوط عدد من الجرحى وسيارات الاسعاف تصل الى المنطقة لنقل المصابين
2024-01-02 | 11:18
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الوكالة الوطنية : مسيرة اسرائيلية معادية استهدفت مكتبا لـ "حماس" في المشرفية قرب "حلويات الشرق" وسقوط عدد من الجرحى وسيارات الاسعاف تصل الى المنطقة لنقل المصابين
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