الحزب التقدمي : ندين بشدّة الاعتداء الإسرائيلي السافر على الضاحية الجنوبية الذي استهدف نائب رئيس حركة حماس الشهيد صالح العاروري بالتزامن مع الوحشية الإسرائيلية المستمرة في ارتكاب الجرائم والاعتداءات في فلسطين وجنوب لبنان
الحزب التقدمي : ندين بشدّة الاعتداء الإسرائيلي السافر على الضاحية الجنوبية الذي استهدف نائب رئيس حركة حماس الشهيد صالح العاروري بالتزامن مع الوحشية الإسرائيلية المستمرة في ارتكاب الجرائم والاعتداءات في فلسطين وجنوب لبنان
اصدرت مفوضية الإعلام في الحزب التقدمي الإشتراكي بياناً جاء فيه : "يدين الحزب التقدمي الإشتراكي بشدّة الاعتداء الإسرائيلي السافر على الضاحية الجنوبية لبيروت الذي استهدف نائب رئيس حركة حماس الشهيد صالح العاروري، بالتزامن مع الوحشية الإسرائيلية المستمرة في ارتكاب الجرائم والاعتداءات في فلسطين وجنوب لبنان.
ويتوجّه الحزب بالتعزية من حركة حماس باستشهاد العاروري، كما يقدّم التعازي بجميع الشهداء الذين قضوا في هذا الهجوم المُدان، آملاً الشفاء العاجل للمصابين.