الحزب التقدمي : ندين بشدّة الاعتداء الإسرائيلي السافر على الضاحية الجنوبية الذي استهدف نائب رئيس حركة حماس الشهيد صالح العاروري بالتزامن مع الوحشية الإسرائيلية المستمرة في ارتكاب الجرائم والاعتداءات في فلسطين وجنوب لبنان

الحزب التقدمي : ندين بشدّة الاعتداء الإسرائيلي السافر على الضاحية الجنوبية الذي استهدف نائب رئيس حركة حماس الشهيد صالح العاروري بالتزامن مع الوحشية الإسرائيلية المستمرة في ارتكاب الجرائم والاعتداءات في فلسطين وجنوب لبنان