بعد العدوان الاسرائيلي على الضاحية الجنوبية ميقاتي يطلب من بو حبيب تقديم شكوى عاجلة الى مجلس الامن الدولي
بعد العدوان الاسرائيلي على الضاحية الجنوبية ميقاتي يطلب من بو حبيب تقديم شكوى عاجلة الى مجلس الامن الدولي
اجرى رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي اتصالا بوزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب طالبا تقديم شكوى عاجلة الى مجلس الامن الدولي على خلفية الاستهداف الفاضح للسيادة اللبنانية بالتفجير الذي وقع في الضاحية الجنوبية لبيروت مساء اليوم وكل الخروقات الاسرائيلية المستجدة للسيادة اللبنانية.