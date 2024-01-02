بعد العدوان الاسرائيلي على الضاحية الجنوبية ميقاتي يطلب من بو حبيب تقديم شكوى عاجلة الى مجلس الامن الدولي

بعد العدوان الاسرائيلي على الضاحية الجنوبية ميقاتي يطلب من بو حبيب تقديم شكوى عاجلة الى مجلس الامن الدولي