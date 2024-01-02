قيادة "فتح" في لبنان دانت اغتيال العاروري: نعاهد شعبنا على المضي في النضال حتى تحقيق النصر

دانت قيادة حركة "فتح" في لبنان في بيان اليوم، "عملية الاغتيال الغادرة والجبانة التي اقدم على ارتكابها العدو الصهيوني والتي استهدفت القائد الوطني الفلسطيني المناضل الكبير صالح العاروري نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" في الضاحية الجنوبية، مع ثلة من رفاقة نحتسبهم عند الله من الشهداء".

اضافت: "بهذا المصاب الجلل تتوجه قيادة حركة "فتح" في لبنان بأحر التعازي للأخوة في قيادة حركة "حماس" وإلى عوائل الشهداء والى عموم شعبنا الفلسطيني في الوطن والشتات".

وختمت: "رحم الله القائد المناضل الكبير صالح العاروري وكل الشهداء الذين قضوا على طريق تحرير فلسطين. ونعاهد شعبنا الفلسطيني على المضي في النضال والمقاومة حتى تحقيق النصر ودحر الاحتلال واقامة دولتنا المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وعودة اللاجئين إلى ارضهم وديارهم، وانها لثورة حتى النصر"