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محليات

قيادة "فتح" في لبنان دانت اغتيال العاروري: نعاهد شعبنا على المضي في النضال حتى تحقيق النصر

2024-01-02 | 13:36
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قيادة &quot;فتح&quot; في لبنان دانت اغتيال العاروري: نعاهد شعبنا على المضي في النضال حتى تحقيق النصر
قيادة "فتح" في لبنان دانت اغتيال العاروري: نعاهد شعبنا على المضي في النضال حتى تحقيق النصر

دانت قيادة حركة "فتحفي لبنان في بيان اليوم، "عملية الاغتيال الغادرة والجبانة التي اقدم على ارتكابها العدو الصهيوني والتي استهدفت القائد الوطني الفلسطيني المناضل  الكبير صالح العاروري نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماسفي الضاحية الجنوبية، مع ثلة من رفاقة نحتسبهم عند الله من الشهداء".

اضافت: "بهذا المصاب الجلل تتوجه قيادة حركة "فتحفي لبنان بأحر التعازي للأخوة في قيادة حركة "حماس" وإلى عوائل الشهداء والى عموم شعبنا الفلسطيني في الوطن والشتات".

وختمت: "رحم الله القائد المناضل الكبير صالح العاروري وكل الشهداء الذين قضوا على طريق تحرير فلسطينونعاهد شعبنا الفلسطيني على المضي في النضال والمقاومة حتى تحقيق النصر ودحر الاحتلال واقامة دولتنا المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وعودة اللاجئين إلى ارضهم وديارهم، وانها لثورة حتى النصر"

قيادة "فتح" في لبنان دانت اغتيال العاروري: نعاهد شعبنا على المضي في النضال حتى تحقيق النصر

محليات

حركة فتح

صالح العاروري

الضاحية

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