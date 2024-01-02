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محليات

وزارة الخارجية : بوحبيب اوعز بتقديم احتجاجين شديدي اللهجة الى الامم المتحدة حول العدوان الاسرائيلي الخطير على الضاحية ومحاولة استدراج لبنان الى تصعيد شامل

2024-01-02 | 14:02
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وزارة الخارجية : بوحبيب اوعز بتقديم احتجاجين شديدي اللهجة الى الامم المتحدة حول العدوان الاسرائيلي الخطير على الضاحية ومحاولة استدراج لبنان الى تصعيد شامل
وزارة الخارجية : بوحبيب اوعز بتقديم احتجاجين شديدي اللهجة الى الامم المتحدة حول العدوان الاسرائيلي الخطير على الضاحية ومحاولة استدراج لبنان الى تصعيد شامل

وزارة الخارجية : بوحبيب اوعز بتقديم احتجاجين شديدي اللهجة الى الامم المتحدة حول العدوان الاسرائيلي الخطير على الضاحية ومحاولة استدراج لبنان الى تصعيد شامل

اعلنت وزارة الخارجية والمغتربين، انها "باشرت بناء لتوجيهات رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، تحضير شكوى لادانة الاعتداء الاسرائيلي الذي طاول منطقة الضاحية الجنوبية لمدينة بيروت وأدى الى سقوط عدد من الضحايا وأضرار مادية كبيرة في الممتلكات. 

واوعز وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال الدكتور عبدالله بوحبيب الى كل من مندوب لبنان  لدى الامم المتحدة في نيويورك هادي هاشم والى القائم بأعمال سفارة لبنان في واشنطن وائل هاشم، "إجراء الاتصالات اللازمة وتقديم إحتجاجين شديدي اللهجة حول العدوان الاسرائيلي الخطير ومحاولة استدراج لبنان والمنطقة الى تصعيد شامل، إستكمالا لمسلسل الاعتداءات الاسرائيلية اليومية المتصاعدة على جنوب لبنان مما يزيد المآسي والويلات ويهدد السلم والامن الاقليميين"، مطالبا ب"إدانة العدوان الاسرائيلي".

وزارة الخارجية : بوحبيب اوعز بتقديم احتجاجين شديدي اللهجة الى الامم المتحدة حول العدوان الاسرائيلي الخطير على الضاحية ومحاولة استدراج لبنان الى تصعيد شامل

محليات

الخارجية اللبنانية

بو حبيب

الضاحية الجنوبية

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