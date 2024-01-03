"القومي" عن إغتيال العاروري: لن يمرّ مرور الكرام



هنأ الحزب السّوري القومي الاجتماعي حركة "حماس" بإستشهاد نائب رئيس مكتبها السياسي، الشيخ صالح العاروري، مهندس ملحمة "طوفان الاقصى".

وقال في بيان: "يزفّ الحزب الشهيد العاروري الّذي سطّر ملاحم بطوليّة في حياته، وختم رسالته بدمه، رادّاً وديعة الأُمّة متى طلبتها".

وأكد أنّ "هذا الاغتيال الجبان الّذي يحاول فيه العدوّ أن يغطّي على فشله العسكري والحربي في غزّة الأبيّة الصّامدة، لن يمرّ مرور الكرام بتاتًا، وأن العقاب سيكون بمثابة انتقام الأحرار لفلسطين، على طريق تحريرها".