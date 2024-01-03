الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
البث المباشر
البحث
بيروت
18
o
جبل لبنان
17
o
متن
19
o
كسروان
19
o
الشمال
19
o
الجنوب
17
o
البقاع
10
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024
10:53
ظهور مذيعة إسرائيلية بمسدس خلال تقديمها نشرة الأخبار... وصورة توثق الحدث!
08:48
العاصفة "هينك" تتسبب بفيضانات وإضطراب المواصلات في بريطانيا
03:04
في العراق .. عصابة تسرق الحمير وتبيع لحومها لأحد المطاعم
02:57
في بريطانيا.. فتح تحقيق حول اغتصاب جماعي لفتاة بعالم ميتافيرس فكيف حدثت الجريمة؟
02:34
مفاجأة "غير متوقعة" ... بالفيديو - ثعبان كبير داخل صندوق طماطم
محليات
حزب الله: إستهدفنا عند الساعة 01:15 من بعد ظهر اليوم ثكنة زرعيت بالأسلحة المناسبة وحققنا إصابات مباشرة
2024-01-03 | 07:12
A-
A+
حزب الله: إستهدفنا عند الساعة 01:15 من بعد ظهر اليوم ثكنة زرعيت بالأسلحة المناسبة وحققنا إصابات مباشرة
مقالات ذات صلة
حزب الله: إستهدفنا عند الساعة 01:15 من بعد ظهر اليوم موقع جل العلام بالأسلحة المناسبة وحققنا إصابات مباشرة
حزب الله: إستهدفنا موقع راميا بالأسلحة المناسبة وحققنا إصابات مباشرة وتموضع مشاة لجنود العدو في محيط ثكنة زرعيت بصاروخي بركان وتم إصابته إصابة مباشرة
حزب الله: إستهدفنا صباح اليوم ثكنة زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة وحققنا إصابات مباشرة
حزب الله: إستهدفنا عند الساعة 01:15 من بعد ظهر اليوم ثكنة زرعيت بالأسلحة المناسبة وحققنا إصابات مباشرة
محليات
الله:
إستهدفنا
الساعة
01:15
اليوم
زرعيت
بالأسلحة
المناسبة
وحققنا
إصابات
مباشرة
العودة الى الأعلى
حزب الله: إستهدفنا عند الساعة 01:15 من بعد ظهر اليوم موقع جل العلام بالأسلحة المناسبة وحققنا إصابات مباشرة
بري تابع المستجدات الميدانية والأمنية مع قائد الجيش.. اليكم التفاصيل
اقرأ ايضا في محليات
12:27
نصرالله: أرض فلسطين من البحر الى النهر هي فقط لشعب فلسطين
12:27
نصرالله: أرض فلسطين من البحر الى النهر هي فقط لشعب فلسطين
12:22
نصرالله: طوفان الأقصى وما يجري على كل الجبهات أسقط نظرية الملجأ الآمن التي على أساسها قامت هجرة اليهود إلى فلسطين المحتلة
12:22
نصرالله: طوفان الأقصى وما يجري على كل الجبهات أسقط نظرية الملجأ الآمن التي على أساسها قامت هجرة اليهود إلى فلسطين المحتلة
12:21
نصرالله: "إسرائيل" اذا فقدت الأمن لا يمكنها أن تبقى لأن الصلة بالأرض هي صلة مخادعة وكاذبة
12:21
نصرالله: "إسرائيل" اذا فقدت الأمن لا يمكنها أن تبقى لأن الصلة بالأرض هي صلة مخادعة وكاذبة
يحدث الآن
محليات
12:22
نصرالله: طوفان الأقصى وما يجري على كل الجبهات أسقط نظرية الملجأ الآمن التي على أساسها قامت هجرة اليهود إلى فلسطين المحتلة
محليات
12:21
نصرالله: "إسرائيل" اذا فقدت الأمن لا يمكنها أن تبقى لأن الصلة بالأرض هي صلة مخادعة وكاذبة
محليات
12:19
نصرالله: 3 أشهر في غزة ولا يوجد أحد في الكيان يدعي أن أمامه صورة نصر حتى الآن
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
12:22
نصرالله: طوفان الأقصى وما يجري على كل الجبهات أسقط نظرية الملجأ الآمن التي على أساسها قامت هجرة اليهود إلى فلسطين المحتلة
10:53
ظهور مذيعة إسرائيلية بمسدس خلال تقديمها نشرة الأخبار... وصورة توثق الحدث!
16:52
آخر التطورات والمستجدات الميدانية عند الحدود الجنوبية مع فلسطين المحتلة .. لمتابعة البث المباشر:
2023-12-07
نقلهم عراة الى جهة مجهولة.. بالفيديو - جيش الإحتلال يعتقل أعداد كبيرة من الفلسطينيين في شمال غزة
2023-12-30
بالفيديو - مفاجأة "غير متوقعة" في صندوق طماطم.. ثعبان كبير
2023-12-28
جوانا كركي تدخل القفص الذهبي في حفل زفاف ضخم
بالفيديو
بالفيديو
10:37
قاسم قصير : نحن اليوم أمام مرحلة عنوانها إستـ ـهداف لبنان وسيادته
10:35
حكم أمهز : ذاهبون الى الحـر ب حتماً في هذه الحالة.. ونحنُ أمام خيارين اليوم
10:31
الجديد تواكب آخر المستجدات الميدانية في جنوب لبنان
09:42
حكم أمهز : "إسرائيل" تحاول جرّ المنطقة الى الحـر ب.. وضوء أخضر من أميركي لنتنياهو
09:09
رضوان مرتضى يكشف عبر الجديد معطيات بشأن ما جرى أمس في الضاحية
08:16
رضوان مرتضى يكشف عبر الجديد معطيات بشأن ما جرى أمس في الضاحية
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
محليات
15:04
حزب الله : جريمة اغتيال الشيخ صالح العاروري ورفاقه الشهداء في قلب الضاحية الجنوبية لبيروت لن تمرّ أبدًا من دون رد وعقاب
محليات
15:04
حزب الله : جريمة اغتيال الشيخ صالح العاروري ورفاقه الشهداء في قلب الضاحية الجنوبية لبيروت لن تمرّ أبدًا من دون رد وعقاب
منوعات
02:57
في بريطانيا.. فتح تحقيق حول اغتصاب جماعي لفتاة بعالم ميتافيرس فكيف حدثت الجريمة؟
منوعات
02:57
في بريطانيا.. فتح تحقيق حول اغتصاب جماعي لفتاة بعالم ميتافيرس فكيف حدثت الجريمة؟
محليات
13:22
مواطن يكشف لـ#الجديد تفاصيل عن اللحظات الاولى للعدوان الاسرائيلي الذي استهدف الضاحية الجنوبية... لمتابعة البث المباشر:
محليات
13:22
مواطن يكشف لـ#الجديد تفاصيل عن اللحظات الاولى للعدوان الاسرائيلي الذي استهدف الضاحية الجنوبية... لمتابعة البث المباشر:
محليات
12:31
مراسلة #الجديد : سقوط طبقة من المبنى الذي استهدفه العدوان الاسرائيلي في الضاحية الجنوبية لبيروت.. لمتابعة البث المباشر:
محليات
12:31
مراسلة #الجديد : سقوط طبقة من المبنى الذي استهدفه العدوان الاسرائيلي في الضاحية الجنوبية لبيروت.. لمتابعة البث المباشر:
عربي و دولي
08:27
عشرات الضحايا والجرحى.. مصادر إيرانية: حقيبتان من القنابل وراء إنفجاري كرمان
عربي و دولي
08:27
عشرات الضحايا والجرحى.. مصادر إيرانية: حقيبتان من القنابل وراء إنفجاري كرمان
محليات
11:01
كلمة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله مباشرة
محليات
11:01
كلمة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله مباشرة
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024