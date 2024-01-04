الجيش: إحباط محاولات تسلل سوريين عبر الحدود بطريقة غير شرعية
الجيش: إحباط محاولات تسلل سوريين عبر الحدود بطريقة غير شرعية
اعلنت قيادة الجيش – مديرية التوجيه في بيان "وحدات من الجيش تابعت مهماتها الهادفة إلى مكافحة تهريب الأشخاص والتسلل غير الشرعي. في هذا الإطار، أُحبِطت خلال الأسبوعين المنصرمين محاولات تسلل نحو 700 سوري عبر الحدود اللبنانية - السورية، وأُوقِف بتاريخ 3/1/2024عند حاجز شدرا – عكار 9 سوريين كانوا قد تسللوا إلى الأراضي اللبنانية داخل صهريج مُعدّ لنقل الغاز، وقد أُوقِف سائق الصهريج.
بوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص."