مراسل #الجديد : مدفعية الاحتلال تستهدف تلة الحمامص في هذه الاثناء ... لمتابعة البث المباشر:

بري يبرق لخامنئي ولرئيس مجلس الشورى الايراني مستنكراً الاعتداء الإرهابي الذي إستهدف كرمان : الإرهاب لن يفت من عضد الثورة الإسلامية الإيرانية وشعبها في المضي قدماً في مسيرة التقدم والإقتدار