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وزير الحرب الإسرائيلي لمبعوث أميركا: نفضل حل الصراع مع حزب الله سياسيا لكن الوقت ينفد
2024-01-04 | 08:37
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وزير الحرب الإسرائيلي لمبعوث أميركا: نفضل حل الصراع مع حزب الله سياسيا لكن الوقت ينفد
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وزير الحرب الإسرائيلي لمبعوث أميركا: نفضل حل الصراع مع حزب الله سياسيا لكن الوقت ينفد
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